SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER PESCARA-FIORENTINA!

22.40: FINISCE QUI! TELLO SALVA LA FIORENRINA 1-2. Buonaserata da Gabriele Caldieron.
50′: fuori Babacar dentro Salcedo.
49′: GOAL FIORENTINA TELLO! 1-2! Tiro cross con Vecino che prova ad intervenire ma non la tocca e va dentro. 1-2.
46′: sassata di Kastanos, Sportiello respinge.
44′: ci prova ancora Ilicic con il suo sinistro, tiro docile.
39′: ANCORA ILICIC! Tello cambia gioco per Chiesa, palla dietro per Ilicic che tira a giro liftato, la palla sfiora l’incrocio…
37′: OCCASIONE VIOLA! Tello caracolla a sinistra e crossa a rimorchio per lo smarcato Ilicic che con il sinistro scaraventa in curva… Esce Badelj dentro Cristoforo.
35′: ci prova Ilicic dalla sua solita mattonella, altissimo.
33′: entra Kastanos esce Caprari.
32′: OCCASIONE VIOLA! Tello mette dentro per Vecino ma Gyomber è un muro invalicabile e respinge.
29′: provvidenziale Gyomber a chiudere un cross di Chiesa. Fuori Bahebeck dentro Cerri.
27′: ci prova Badelj, fuori.
26′: esce Zampano entra Brugman.
25′: OCCASIONE VIOLA! Borja trova Sanchez che calcia ma esce di un soffio…
23′: TELLO! GOLASSO! Rientra con il destro e trova l’incrocio dei pali, goal da cineteca. 1-1!
15′: angolo viola dopo una buona trama.
13′: OCCASIONE VIOLA! Chiesa calcia da posizione defilata ma Bizzarri devia.
11′: giallo per Bruno.
10′: ci prova Sanchez dalla lunga distanza, fuori.
8′: PALO ILICIC! Punizione splendida dello sloveno e Babacar pescato in fuorigioco dopo aver messo dentro… Giustamente. La media dei “legni” in casa viola ha del mistico.
7′: Biraghi stende al limite Chiesa. Ammonito. Giallo anche per Gyomber che voleva alzare Chiesa.
4′: numero di Bahebeck che viene steso da Badelj, giallo.
2′: SUBITO CHIESA, si gira in un fazzoletto e sgancia il sinistro, alto.
1′: buon lancio di Olivera per Babacar chiuso al momento del tiro da Gyomber.
21.48: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Pescara e Fiorentina. Fuori Tomovic dentro Chiesa.
———SECONDO TEMPO——-
21.33: fine primo tempo 1-0 Pescara.
39′: ancora Ilicic dalla distanza, Bizzarri in due tempi para.
39′: Ilicic calcia con il sinistro dentro l’area, deviazione ed angolo.
38′: bravo Sportiello a chiudere un colpo di testa di Stendardo.
38′: ammonito Vecino.
37′: Sanchez chiude un’ottima linea di passaggio per Bahebeck.
32′: ammonito Benali, la Fiorentina cerca di sfondare usando il tiki-taka, per ora poco efficace…
26′: non un granché il tiro di Badelj da fuori, innocuo.
24′: ci prova ancora Tello con il sinistro da fuori area. Bizzarri para.
19′: angolo Pescara, Tomovic bravo a chiudere su Memushaj rischiando il rigore…
16′: ammonito Tomovic.
15′: GOAL PESCARA CAPRARI! Clamoroso, filtrante di Biraghi per Caprari che galleggia sul filo del fuorigioco in posizione molto dubbia, a tu per tu con Sportiello non perdona 1-0
12′: Vecino sbaglia! Discesa di Tello sulla destra e cross, dopo rimpallo arriva Vecino che di testa dal limite dell’area piccola non trova la porta…
9′: OCCASIONE VIOLA! Tello rientra col sinistro e prova il piazzato, Bizzarri immobile ma la palla esce…
4′: Rischio viola! Discesa di Bahebeck e cross al centro, Zampano di un soffio manca il tap-in.
20.45: VIA! È iniziata Pescara-Fiorentina.
———-INIZIO GARA———
20.30 Benvenuti al live di Pescara-Fiorentina da Gabriele Caldieron. Meno di 15 minuti all’inizio del match, rimani con noi per seguire tutte l’emozioni della partita!
Pescara: Bizzarri, Biraghi, Zampano, Bruno, Memushaj (cap.), Crescenzi, Caprari, Stendardo, Gyomber, Bahebeck, Benali
Panchina: Fiorillo, Pepe, Kastanos, Brugman, Cerri, Maloku, Delli Carri, Mitrita, Muric, Cubas
Fiorentina: Sportiello, De Maio, Tomovic, Sanchez, Maxi, Badelj, Vecino, Tello, Babacar, Ilicic, Borja Valero
Panchina: Satalino, Cerofolini, Salcedo, Cristoforo, Maistro, Hagi, Chiesa, Baroni, Milic, Mlakar