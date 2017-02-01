SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER PESCARA-FIORENTINA!

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Gabriele Caldieron

1 Febbraio · 21:22

Aggiornamento: 9 Febbraio 2017 · 17:04

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primo piano

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22.40: FINISCE QUI! TELLO SALVA LA FIORENRINA 1-2. Buonaserata da Gabriele Caldieron.

50′: fuori Babacar dentro Salcedo.

49′: GOAL FIORENTINA TELLO! 1-2! Tiro cross con Vecino che prova ad intervenire ma non la tocca e va dentro. 1-2.

46′: sassata di Kastanos, Sportiello respinge.

44′: ci prova ancora Ilicic con il suo sinistro, tiro docile.

39′: ANCORA ILICIC! Tello cambia gioco per Chiesa, palla dietro per Ilicic che tira a giro liftato, la palla sfiora l’incrocio…

37′: OCCASIONE VIOLA! Tello caracolla a sinistra e crossa a rimorchio per lo smarcato Ilicic che con il sinistro scaraventa in curva… Esce Badelj dentro Cristoforo.

35′: ci prova Ilicic dalla sua solita mattonella, altissimo.

33′: entra Kastanos esce Caprari.

32′: OCCASIONE VIOLA! Tello mette dentro per Vecino ma Gyomber è un muro invalicabile e respinge.

29′: provvidenziale Gyomber a chiudere un cross di Chiesa. Fuori Bahebeck dentro Cerri.

27′: ci prova Badelj, fuori.

26′: esce Zampano entra Brugman.

25′: OCCASIONE VIOLA! Borja trova Sanchez che calcia ma esce di un soffio…

23′: TELLO! GOLASSO! Rientra con il destro e trova l’incrocio dei pali, goal da cineteca. 1-1!

15′: angolo viola dopo una buona trama.

13′: OCCASIONE VIOLA! Chiesa calcia da posizione defilata ma Bizzarri devia.

11′: giallo per Bruno.

10′: ci prova Sanchez dalla lunga distanza, fuori.

8′: PALO ILICIC! Punizione splendida dello sloveno e Babacar pescato in fuorigioco dopo aver messo dentro… Giustamente. La media dei “legni” in casa viola ha del mistico.

7′: Biraghi stende al limite Chiesa. Ammonito. Giallo anche per Gyomber che voleva alzare Chiesa.

4′: numero di Bahebeck che viene steso da Badelj, giallo.

2′: SUBITO CHIESA, si gira in un fazzoletto e sgancia il sinistro, alto.

1′: buon lancio di Olivera per Babacar chiuso al momento del tiro da Gyomber.

21.48: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Pescara e Fiorentina. Fuori Tomovic dentro Chiesa.

———SECONDO TEMPO——-

21.33: fine primo tempo 1-0 Pescara.

39′: ancora Ilicic dalla distanza, Bizzarri in due tempi para.

39′: Ilicic calcia con il sinistro dentro l’area, deviazione ed angolo.

38′: bravo Sportiello a chiudere un colpo di testa di Stendardo.

38′: ammonito Vecino.

37′: Sanchez chiude un’ottima linea di passaggio per Bahebeck.

32′: ammonito Benali, la Fiorentina cerca di sfondare usando il tiki-taka, per ora poco efficace…

26′: non un granché il tiro di Badelj da fuori, innocuo.

24′: ci prova ancora Tello con il sinistro da fuori area. Bizzarri para.

19′: angolo Pescara, Tomovic bravo a chiudere su Memushaj rischiando il rigore…

16′: ammonito Tomovic.

15′: GOAL PESCARA CAPRARI! Clamoroso, filtrante di Biraghi per Caprari che galleggia sul filo del fuorigioco in posizione molto dubbia, a tu per tu con Sportiello non perdona 1-0

12′: Vecino sbaglia! Discesa di Tello sulla destra e cross, dopo rimpallo arriva Vecino che di testa dal limite dell’area piccola non trova la porta…

9′: OCCASIONE VIOLA! Tello rientra col sinistro e prova il piazzato, Bizzarri immobile ma la palla esce…

4′: Rischio viola! Discesa di Bahebeck e cross al centro, Zampano di un soffio manca il tap-in.

20.45: VIA! È iniziata Pescara-Fiorentina.

———-INIZIO GARA———

20.30 Benvenuti al live di Pescara-Fiorentina da Gabriele Caldieron. Meno di 15 minuti all’inizio del match, rimani con noi per seguire tutte l’emozioni della partita!

Pescara: Bizzarri, Biraghi, Zampano, Bruno, Memushaj (cap.), Crescenzi, Caprari, Stendardo, Gyomber, Bahebeck, Benali

Panchina: Fiorillo, Pepe, Kastanos, Brugman, Cerri, Maloku, Delli Carri, Mitrita, Muric, Cubas

Fiorentina: Sportiello, De Maio, Tomovic, Sanchez, Maxi, Badelj, Vecino, Tello, Babacar, Ilicic, Borja Valero

Panchina: Satalino, Cerofolini, Salcedo, Cristoforo, Maistro, Hagi, Chiesa, Baroni, Milic, Mlakar

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