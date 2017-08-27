SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-SAMPDORIA

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Questa la cronaca live di Fiorentina-Sampdoria

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
27 agosto 2017 20:16
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Primo Piano
Gabriele Caldieron
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22.43: la Sampdoria espugna il Franchi. 1-2 il risultato finale. Buonanotte da Gabriele Caldieron.

46': ammonito Torreira. Così come Quagliarella poco dopo.

45': INCREDIBILE CHIESA! Cilena abbastanza comoda per Federico che spara però alto in curva. La spiazzata era fornita da Simeone.

42': giallo per Chiesa.

40': PAZZO FLIPPER! Un contropiede 2vs2 tra Simeone e Babacar con gli ultimi due difensori viene portato sull'esterno sx dell'area, il Cholito la riapre, Badelj trova Gaspar a destra, cross basso con Dias che la toglie a Chiesa, la palla giunge a Babacar che a botta sicura trova Torreiera immolato.

35': PUGGIONIIII! Babacar calcia da fuori e nonostante la deviazione di un difendente il portiere ospite si supera in tuffo.

34': ammonito Silvestre.

30': fuori Ramirez dentro Alvarez!

29': SUBITO BABACAR! Angolo, Babacar nei pressi della linea si trova il pallone addosso e Pezzella liscia il tap-in da un passo, che occasione clamorosa!

28': fuori Benassi dentro Babacar. La Fiorentina tenta il tutto per tutto.

26': CHIESA SBAGLIA! Benassi lo serve e di esterno calcia, Puggioni si esalta.

22': fuori Sala dentro Bereszynski.

21': BRIVIDO! Silvestre per poco non commette autorete deviando un tiro di Chiesa dalla distanza. Angolo.

20': PEZZELLA! Di testa di poco non trova la porta.

19': Dias incontenibile a destra mette al centro per Benassi che conclude. Puggioni blocca.

17': tiro dalla distanza di Chiesa. Pretenzioso.

10': alto il colpo di testa di Pezzella.

9': ANCORA PUGGIONI! Destro di Chiesa suggerito da un tacco di Dias che trova Puggioni. Fuori  Murru dentro Ferrari.

8': Fiorentina elettrica adesso. Serie di corner.

4': BADEEEEELLLLJJJ!! Cross pregevole di Gaspar all'indietro per il croato che con il piattone piega le mani di Puggioni 1-2!

2': CAPRARI SPRECA! Palla in verticale di Ramirez per Caprari che con un saccente scavetto manda fuori.

21.55: dentro Gaspar fuori Tomovic.

--------SECONDO TEMPO--------

21.35: fine primo tempo, gelo al Franchi 0-2.

40': OCCASIONE VIOLA! Apertura geniale di Benassi che smarca Dias. Un controllo di troppo e tiro respinto. Angolo.

39': altro contropiede che si spenge un un rimpallo sfortunato.

38': DIAS DI TESTA! Buon cross di Biraghi e Dias trova una schiena blucerchiata. Altro corner.

36': PUGGIONI SALVA! Gil Dias con il sinistro a giro trova un superlativo Puggioni che si distende. Corner.

34': TRASFORMAZIONE PERFETTA! Quagliarella spiazza Sportiello pescando il "sette" 0-2. Goal dell'ex.

33': CALCIO DI RIGORE PER LA SAMP! Fallo di mano di Tomovic.

31': SAMP IN VANTAGGIO! CAPRARI! Sinistro dalla distanza di Ramirez, Sportiello respinge non in modo perfetto e CAPRARI non perdona. 0-1.

31': applausi per lo stoico Simeone che guadagna un corner.

29': ammonito Badelj.

28': ammonito Tomovic per un fallo precedente.

24': PERICOLO! Idea Ramirez per l'esperto wuafliarella che taglia fuori Tomovic e per poco non beffa Sportiello con un pallonetto in estirada.

22': subito Gil Dias! Sinistro piazzato ben parato a terra da Puggioni.

21': gran cross di Chiesa a centro area. Liberata però dai centrali blucerchiati.

20': Gil Dias sostituirà Eysseric claudicante ad una caviglia.

17': partita molto intensa, rimane a terra Eysseric dolorante.

12': PERICOLOSO CAPRARI! Cross dalla destra di Sala per l'ex Pescara che, in torsione con la testa, sibila il palo lungo.

9': buon contropiede viola guidato da Benassi, Simeone lancia per Chiesa che con il sinistro trova ben posizionato Puggioni.

5': OCCASIONE VIOLA! Sugli sviluppi del corner è Pezzella in un flipper ad impegnare Puggioni che blocca.

3': angolo viola guadagnato da Eysseric dopo un buon suggerimento di Simeone.

1': ammonito Praet.

20.48: VIA! È iniziata Fiorentina-Sampdoria.

-----------INIZIO GARA----------

20.46: minuto di silenzio per le vittime di Ischia.

20.35: Curva Fiesole per il compianto "Pampa" ultras viola recentemente scomparso. l'abbraccio successivamente esteso anche a Niccolò Ciatti caduto a Lloret del Mar.

20.27: amici di labaroviola un saluto dallo stadio Artemio Franchi. Un saluto da Gabriele Caldieron. Clima mite e prima in casa per Stefano Pioli. Queste le formazioni: FIORENTINA: Sportiello, Tomovic, Astori, Pezzella, Biraghi, Veretout, Badelj, Chiesa, Benassi, Eysseric, Simeone. A disp. Dragowski, Cerofolini, Hugo, Milenkvic, Gaspar, Olivera, Hagi, Cristoforo, Sanchez, Gil Dias, Zekhnini, Babacar.
SAMPDORIA: Puggioni, Regini, Murru, Silvestre, Sala, Praet, Torreira, Barreto, Ramirez, Caprari, Quagliarella. A disp. Krapikas, Tozzo, Bereszynski, Ferrari, Leverbe, Capezzi, Verre, Linetty, Alvarez, Duricic, Kownacki.

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