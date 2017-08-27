SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-SAMPDORIA

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Questa la cronaca live di Fiorentina-Sampdoria
22.43: la Sampdoria espugna il Franchi. 1-2 il risultato finale. Buonanotte da Gabriele Caldieron.
46': ammonito Torreira. Così come Quagliarella poco dopo.
45': INCREDIBILE CHIESA! Cilena abbastanza comoda per Federico che spara però alto in curva. La spiazzata era fornita da Simeone.
42': giallo per Chiesa.
40': PAZZO FLIPPER! Un contropiede 2vs2 tra Simeone e Babacar con gli ultimi due difensori viene portato sull'esterno sx dell'area, il Cholito la riapre, Badelj trova Gaspar a destra, cross basso con Dias che la toglie a Chiesa, la palla giunge a Babacar che a botta sicura trova Torreiera immolato.
35': PUGGIONIIII! Babacar calcia da fuori e nonostante la deviazione di un difendente il portiere ospite si supera in tuffo.
34': ammonito Silvestre.
30': fuori Ramirez dentro Alvarez!
29': SUBITO BABACAR! Angolo, Babacar nei pressi della linea si trova il pallone addosso e Pezzella liscia il tap-in da un passo, che occasione clamorosa!
28': fuori Benassi dentro Babacar. La Fiorentina tenta il tutto per tutto.
26': CHIESA SBAGLIA! Benassi lo serve e di esterno calcia, Puggioni si esalta.
22': fuori Sala dentro Bereszynski.
21': BRIVIDO! Silvestre per poco non commette autorete deviando un tiro di Chiesa dalla distanza. Angolo.
20': PEZZELLA! Di testa di poco non trova la porta.
19': Dias incontenibile a destra mette al centro per Benassi che conclude. Puggioni blocca.
17': tiro dalla distanza di Chiesa. Pretenzioso.
10': alto il colpo di testa di Pezzella.
9': ANCORA PUGGIONI! Destro di Chiesa suggerito da un tacco di Dias che trova Puggioni. Fuori Murru dentro Ferrari.
8': Fiorentina elettrica adesso. Serie di corner.
4': BADEEEEELLLLJJJ!! Cross pregevole di Gaspar all'indietro per il croato che con il piattone piega le mani di Puggioni 1-2!
2': CAPRARI SPRECA! Palla in verticale di Ramirez per Caprari che con un saccente scavetto manda fuori.
21.55: dentro Gaspar fuori Tomovic.
--------SECONDO TEMPO--------
21.35: fine primo tempo, gelo al Franchi 0-2.
40': OCCASIONE VIOLA! Apertura geniale di Benassi che smarca Dias. Un controllo di troppo e tiro respinto. Angolo.
39': altro contropiede che si spenge un un rimpallo sfortunato.
38': DIAS DI TESTA! Buon cross di Biraghi e Dias trova una schiena blucerchiata. Altro corner.
36': PUGGIONI SALVA! Gil Dias con il sinistro a giro trova un superlativo Puggioni che si distende. Corner.
34': TRASFORMAZIONE PERFETTA! Quagliarella spiazza Sportiello pescando il "sette" 0-2. Goal dell'ex.
33': CALCIO DI RIGORE PER LA SAMP! Fallo di mano di Tomovic.
31': SAMP IN VANTAGGIO! CAPRARI! Sinistro dalla distanza di Ramirez, Sportiello respinge non in modo perfetto e CAPRARI non perdona. 0-1.
31': applausi per lo stoico Simeone che guadagna un corner.
29': ammonito Badelj.
28': ammonito Tomovic per un fallo precedente.
24': PERICOLO! Idea Ramirez per l'esperto wuafliarella che taglia fuori Tomovic e per poco non beffa Sportiello con un pallonetto in estirada.
22': subito Gil Dias! Sinistro piazzato ben parato a terra da Puggioni.
21': gran cross di Chiesa a centro area. Liberata però dai centrali blucerchiati.
20': Gil Dias sostituirà Eysseric claudicante ad una caviglia.
17': partita molto intensa, rimane a terra Eysseric dolorante.
12': PERICOLOSO CAPRARI! Cross dalla destra di Sala per l'ex Pescara che, in torsione con la testa, sibila il palo lungo.
9': buon contropiede viola guidato da Benassi, Simeone lancia per Chiesa che con il sinistro trova ben posizionato Puggioni.
5': OCCASIONE VIOLA! Sugli sviluppi del corner è Pezzella in un flipper ad impegnare Puggioni che blocca.
3': angolo viola guadagnato da Eysseric dopo un buon suggerimento di Simeone.
1': ammonito Praet.
20.48: VIA! È iniziata Fiorentina-Sampdoria.
-----------INIZIO GARA----------
20.46: minuto di silenzio per le vittime di Ischia.
20.35: Curva Fiesole per il compianto "Pampa" ultras viola recentemente scomparso. l'abbraccio successivamente esteso anche a Niccolò Ciatti caduto a Lloret del Mar.
20.27: amici di labaroviola un saluto dallo stadio Artemio Franchi. Un saluto da Gabriele Caldieron. Clima mite e prima in casa per Stefano Pioli. Queste le formazioni: FIORENTINA: Sportiello, Tomovic, Astori, Pezzella, Biraghi, Veretout, Badelj, Chiesa, Benassi, Eysseric, Simeone. A disp. Dragowski, Cerofolini, Hugo, Milenkvic, Gaspar, Olivera, Hagi, Cristoforo, Sanchez, Gil Dias, Zekhnini, Babacar.
SAMPDORIA: Puggioni, Regini, Murru, Silvestre, Sala, Praet, Torreira, Barreto, Ramirez, Caprari, Quagliarella. A disp. Krapikas, Tozzo, Bereszynski, Ferrari, Leverbe, Capezzi, Verre, Linetty, Alvarez, Duricic, Kownacki.