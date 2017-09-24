SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-ATALANTA

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La cronaca live di Fiorentina-Atalanta
22.40: finisce qui: 1-1.
49': FREULER A TEMPO SCADUTO! Cornelius fa torre di testa e stavolta Sportiello non può niente.
46': CLAMOROSO BABACAR! Lancio perfetto di Pezzella per Babacar che solissimo sbaglia il controllo decisivo in campo aperto.
40': Sportiello para ancora! Castagne a tu per tu con il portiere sbaglia! In precedenza un rigore netto negato alla Fiorentina. Neanche il VAR ha corretto la decisione.
37': cilena di Orsolini a centro area e palla alta di poco. Tutto derivato da corner.
31': svetta alto Pezzella da corner il colpo di testa termina alto.
29': dentro Eysseric fuori Thereau. Ammonito Castagne.
25': fuori Ilicic dentro Orsolini.
23': un buon contrppiede viola condotto da Dias e Thereau viene fermato bene da Berisha svelto ad intercettare il cross.
22': dentro Olivera al posto di Biraghi.
20': reazione Atalanta, Cornelius fa sponda per Ilicic che a centro area calcia a lato.
16': SPORTIELLO PARA!!!! Alla propria destra il portiere sventa il tiro di Gomez.
15': CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA. Pezzella atterra Ilicic.
14': tiro dalla distanza di Veretout. Fuori.
12': ammonito Mancini.
7': fuori Simeone dentro Babacar.
5': ammonito Biraghi. Fuori Kurtic dentro Cornelius.
4': ILICIC SFIORA IL GOAL! Punizione ben calciata da posizione a dir poco favorevole, palla di poco alta.
2': ci prova Thereau da posizione defilata ma il tiro termina alto.
1': buon cross di Biraghi, Berisha sventa però.
21.49: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Fiorentina ed Atalanta.
---------SECONDO TEMPO-------
21.34: fine primo tempo 1-0.
45': punizione deviata per Ilicic, sul corner prima Pezzella manda out. Poi Palomino manda a lato.
42': tiraccio di Gomez dalla distanza, alto.
39': altro contropiede vanificato dai viola, Dias lento nel girarsi. Ammonito Chiesa.
33': croce e delizia Gil Dias, ottimo il recupero palla ed il 3 contro 2 lanciato. Tardivo il passaggio per Thereau e l'azione sfuma.
31': destro di Ilicic alto sopra la traversa.
29': ammonito De Roon per fallo su Thereau.
23': fuori Toloi dentro Mancini.
22': MIRACOLO SPORTIELLO!!!! Gomez con una magia pesca Freuler a centro area solo, tiro a colpo sicuro ma Sportiello dice no!
16': Chiesa chiuso in area dopo un rimpallo nato da un sinistro dalla distanza di Veretout.
13': ammonito Spinazzola.
11': GOOOOOOOOAAAAALLLL VIOLA! Thereau fa torre di testa e Chiesa dopo controllo in girata spara un missile che si perde alle spalle di Berisha. Goal fantastico 1-0!
9': SPORTIELLO CHIUDE! Astori sbaglia il disimpegno malamente e Kurtic ha una bella occasione da posizione defilata. Il portiere viola respinge sul primo palo.
6': tentativo di Thereau dopo uno stop volante. Tiro debole...
1': OCCASIONE VIOLA! Subito Veretout protagonista mentre recupera un ottimo pallone, da dx il cross è per Thereau in area piccola, anticipato.
20.48: VIA! È iniziata Fiorentina-Atalanta
-----------INIZIO GARA----------
20.29: pioggia al Franchi.
20.08: Fiorentina in campo per la fase di riscaldamento.
20.00: buonasera amici di labaroviola, benvenuti allo stadio Artemio Franchi, un saluto da Gabriele Caldieron. Cielo sinistro senza al momento pioggia alcuna. Queste le formazioni delle squadre: FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello, Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi, Sanchez, Veretout, Dias, Chiesa, Thereau, Simeone.
ATALANTA (3-5-2): Berisha, Toloi, Caldara, Palomino, Castagne, De Roon, Freuler, Kurtic, Spinazzola, Gomez, Ilicic.