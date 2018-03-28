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Rete della Fiorentina in apertura di secondo tempo, assist di Maganjic e rete di Sottil

Si porta in vantaggio la Fiorentina in apertura di secondo tempo. Dopo pochi secondi dal fischio iniziale, bella discesa sulla destra di Maganjic che arrivato sul fondo..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2018 16:05
Rete della Fiorentina in apertura di secondo tempo, assist di Maganjic e rete di Sottil -
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Si porta in vantaggio la Fiorentina in apertura di secondo tempo. Dopo pochi secondi dal fischio iniziale, bella discesa sulla destra di Maganjic che arrivato sul fondo appoggia dentro per Sottil; l'esterno viola da due passi calcia di destro e porta sull'1-0 la propria squadra

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