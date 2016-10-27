Seduta defaticante per chi ha giocato poi subito al lavoro in vista del Bologna
Dopo il pareggio contro il Crotone la squadra di Paulo Sousa torna subito in campo per preparare i prossimi impegni
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2016 08:30
Dopo il pareggio contro il Crotone, raggiunto in extremis sotto il diluvio, la squadra di Paulo Sousa torna subito al lavoro in vista della partita che sabato alle 18 la vedrà impegnata sul campo del Bologna. Il programma studiato dal tecnico portoghese per la giornata di oggi prevede carichi di lavoro più leggeri, in palestra, per permettere un rapido recupero a coloro che ieri sono stati impegnati contro il Crotone. Chi invece non ha trovato spazio prenderà normalmente parte alla consueta seduta di allenamento.