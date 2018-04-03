Seconda rete consecutiva di Simeone, raddoppio viola al 25' minuto!
Raddoppio della Fiorentina al 25 del secondo tempo. Allarga Veretout sulla sinistra in direzione di Chiesa. Il giovane viola punta la difesa..
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2018 19:43
Raddoppio della Fiorentina al 25 del secondo tempo. Allarga Veretout sulla sinistra in direzione di Chiesa. Il giovane viola punta la difesa bianconera e appoggia per Simeone che dopo un controllo fortunoso incrocia spiazzando Bizzarri. Bella rete per l'argentino che trova il secondo gol consecutivo dopo quello contro il Crotone