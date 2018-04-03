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Seconda rete consecutiva di Simeone, raddoppio viola al 25' minuto!

Raddoppio della Fiorentina al 25 del secondo tempo. Allarga Veretout sulla sinistra in direzione di Chiesa. Il giovane viola punta la difesa..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2018 19:43
Seconda rete consecutiva di Simeone, raddoppio viola al 25' minuto! - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Raddoppio della Fiorentina al 25 del secondo tempo. Allarga Veretout sulla sinistra in direzione di Chiesa. Il giovane viola punta la difesa bianconera e appoggia per Simeone che dopo un controllo fortunoso incrocia spiazzando Bizzarri. Bella rete per l'argentino che trova il secondo gol consecutivo dopo quello contro il Crotone

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