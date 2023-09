Seconda sconfitta in altrettante gare per Roberto Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita. In serata è arrivato il ko per 1-0 con la Corea del Sud di Klinsmann in amichevole. Decisiva una rete di Cho Gue-sung, attaccante del Midtjylland, al 32′ del primo tempo. Dopo la sconfitta all’esordio con la Costa Rica, altro ko per l’ex CT della Nazionale italiana.

