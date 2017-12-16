Il Secolo XIX: Simeone, l'ultimo bomber alla prima da avversario
"Simeone, l'ultimo bomber alla prima da avversario". Titola così l'edizione odierna de Il Secolo XIX, anticipando la partita di domenica che vedrà il Cholito ritrovare la sua ex squadra. Il Genoa di B...
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2017 12:34
"Simeone, l'ultimo bomber alla prima da avversario". Titola così l'edizione odierna de Il Secolo XIX, anticipando la partita di domenica che vedrà il Cholito ritrovare la sua ex squadra. Il Genoa di Ballardini, domani alle ore 15, farà visita alle Fiorentina di Pioli che, con molta probabilità, schiererà il suo numero 9 dal primo minuto. Sarà interessante vedere l'atteggiamento con il quale il giovane argentino si approccerà alla gara che lo vedrà opposto ai suoi vecchi compagni.