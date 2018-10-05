Se non vi piace Lafont state sbagliando. Pioli impazzito per "BraveAlb"...

La Gazzetta dello Sport questa mattina si diverte con i giochi di parole. La rosea, infatti, scrive: "BraveAlb" parlando di Alban Lafont, creando una curiosa assonanza con il famoso film "Bravehart, c...

La Gazzetta dello Sport questa mattina si diverte con i giochi di parole. La rosea, infatti, scrive: "BraveAlb" parlando di Alban Lafont, creando una curiosa assonanza con il famoso film "Bravehart, cuore impavido". Ed è stato proprio il coraggio di Alban Lafont a conquistare l'allenatore viola Stefano Pioli. Ciò che ha fatto proprio "impazzire" il tecnico, secondo la Gazzetta, è stata la sua sicurezza, che a volte lo fanno incappare anche in alcuni errori, ma questo non importa a Pioli. Sono stati solo tre i gol subiti da Lafont in quattro partite e mezzo, anche se va detto che quest'anno la difesa è stata piuttosto solida. Corvino ha veramente vinto la sua scommessa?