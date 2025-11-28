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Se la Fiorentina dovesse continuare così potrebbe essere eliminata anche dalle prime 8 di Conference

“Viola, altro ko”: così titola il Corriere dello Sport nel taglio basso della prima pagina, commentando la sconfitta della Fiorentina contro l’AEK Atene in Conference League. Il gol di Gacinovic decid...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2025 11:05
Se la Fiorentina dovesse continuare così potrebbe essere eliminata anche dalle prime 8 di Conference -
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“Viola, altro ko”: così titola il Corriere dello Sport nel taglio basso della prima pagina, commentando la sconfitta della Fiorentina contro l’AEK Atene in Conference League. Il gol di Gacinovic decide la partita e condanna la squadra viola al secondo ko consecutivo dopo il 2-1 subito a Mainz nell’interregno di Galloppa. Un risultato pesante, che complica seriamente la corsa alla qualificazione diretta agli ottavi: a questo punto la gara dell’11 dicembre contro la Dinamo Kiev, sempre al Franchi, diventa fondamentale.

Se per la classifica c’è ancora margine, per Vanoli l’urgenza è un’altra: ritrovare una squadra. La Fiorentina appare spenta, abulica, piena di errori tecnici e di distrazioni, incapace di dare continuità alle proprie giocate, senza identità e soprattutto senza anima. Il compito dell’allenatore ora è riuscire a scuotere un gruppo che sembra essersi smarrito completamente.

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