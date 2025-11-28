Se la Fiorentina dovesse continuare così potrebbe essere eliminata anche dalle prime 8 di Conference

“Viola, altro ko”: così titola il Corriere dello Sport nel taglio basso della prima pagina, commentando la sconfitta della Fiorentina contro l’AEK Atene in Conference League. Il gol di Gacinovic decid...

“Viola, altro ko”: così titola il Corriere dello Sport nel taglio basso della prima pagina, commentando la sconfitta della Fiorentina contro l’AEK Atene in Conference League. Il gol di Gacinovic decide la partita e condanna la squadra viola al secondo ko consecutivo dopo il 2-1 subito a Mainz nell’interregno di Galloppa. Un risultato pesante, che complica seriamente la corsa alla qualificazione diretta agli ottavi: a questo punto la gara dell’11 dicembre contro la Dinamo Kiev, sempre al Franchi, diventa fondamentale.

Se per la classifica c’è ancora margine, per Vanoli l’urgenza è un’altra: ritrovare una squadra. La Fiorentina appare spenta, abulica, piena di errori tecnici e di distrazioni, incapace di dare continuità alle proprie giocate, senza identità e soprattutto senza anima. Il compito dell’allenatore ora è riuscire a scuotere un gruppo che sembra essersi smarrito completamente.