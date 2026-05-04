Se la Fiorentina arriverà 15º perderà 5 milioni di diritti TV rispetto alla scorsa stagione

Il 6° posto centrato da Palladino la scorsa stagione valeva 7 milioni di euro, il 15esimo ne vale poco meno di 2 milioni

Calcio e Finanza ha spiegato quanto valgono i piazzamenti in Serie A per i diritti televisivi. La Fiorentina tra il 6° posto dello scorso anno e il 15° (momentaneo) di questa stagione potrebbe perdere circa 5 milioni:

Quanto vale classifica Serie A? La ripartizione dei proventi da diritti tv della Lega Serie A viene effettuata sulla base di criteri precisi imposti dalla Legge Melandri (revisionata poi dalla riforma Lotti) e che prevede una distribuzione delle risorse provenienti dalla commercializzazione delle partite come segue:

50% in parti uguali tra tutti i club;

28% in base ai risultati sportivi (11,2% legato alla classifica dell’ultimo campionato, 2,8% legato ai punti nell’ultimo campionato, 9,33% legato agli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo e 4,67% legato ai risultati storici);

22% in base al radicamento sociale (di cui l’1,1% legato al minutaggio dei giovani, il 12,54% legato agli spettatori allo stadio e l’8,36% legato all’audience tv).

Tra questi criteri, la posizione finale in classifica incide direttamente quindi per quanto riguarda circa l’11% dei ricavi totali. Per la stagione 2025/26, il valore complessivo legato esclusivamente al piazzamento in classifica è stato stimato in circa 100 milioni di euro. La differenza tra le varie posizioni è significativa: il primo posto garantirà un premio pari a 15,7 milioni di euro, seguito dal secondo con 13,2 milioni e dal terzo con 11,3 milioni. Il quarto classificato riceverà 9,4 milioni, il quinto 8,1 milioni, il sesto 6,9 milioni e il settimo 5,6 milioni. A scalare, l’ottavo posto frutterà 5 milioni, il nono 4,4 milioni e il decimo 3,8 milioni.

Proseguendo, l’undicesimo piazzamento varrà 3,1 milioni di euro, il dodicesimo 2,8 milioni, il tredicesimo 2,5 milioni e il quattordicesimo 2,2 milioni. Dal quindicesimo posto in giù i valori si abbassano ulteriormente: 1,9 milioni per il quindicesimo, 1,6 milioni per il sedicesimo, 1,3 milioni per il diciassettesimo. Infine, i tre posti più bassi in classifica riceveranno somme decisamente più contenute: 0,9 milioni per il diciottesimo, 0,6 milioni per il diciannovesimo e appena 0,3 milioni per il ventesimo.

Quindi quanto vale classifica Serie A? Ecco la distribuzione dei ricavi posizione per posizione in classifica e quanto incasseranno dunque i club che hanno preso parte al torneo:

15,7 milioni di euro

13,2 milioni di euro

11,3 milioni di euro

9,4 milioni di euro

8,1 milioni di euro

6,9 milioni di euro

5,6 milioni di euro

5,0 milioni di euro

4,4 milioni di euro

3,8 milioni di euro

3,1 milioni di euro

2,8 milioni di euro

2,5 milioni di euro

2,2 milioni di euro

1,9 milioni di euro

1,6 milioni di euro

1,3 milioni di euro

0,9 milioni di euro

0,6 milioni di euro

0,3 milioni di euro