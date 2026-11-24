#VanoliOut Scugnizzo Viola: “Vanoli, devi andare via! Non ne possiamo più di questa Fiorentina”

Un altro scempio, un'altra occasione buttata. Da due anni lottiamo per non retrocedere e adesso ci chiedono pure di accontentarci di 40 punti. Basta!

Ma quale Fiorentina? Questo è uno scempio!

Ci risiamo. Eccoci ancora qua, a raccontare l'ennesima partita da dimenticare, l'ennesima partita che lascia addosso rabbia, delusione e soprattutto la sensazione di essere presi in giro.

Ieri, contro il Monza, abbiamo assistito a uno spettacolo che definire desolante è persino generoso.

Per i primi 25-27 minuti la Fiorentina ha dato almeno l'impressione di essere padrona del gioco. Aveva il controllo della partita, gestiva il pallone, sembrava poter costruire qualcosa. Ma attenzione: padrona del gioco senza mai diventare realmente pericolosa.

E già questo dovrebbe far riflettere.

Poi, invece di trovare soluzioni, invece di provare a dare una svolta alla partita, è arrivato il solito capolavoro della gestione tecnica di Paolo Vanoli.

Perché ormai, più che parlare di calcio, dobbiamo parlare delle sue scelte. E quello che abbiamo visto ieri è l'ennesima dimostrazione di una gestione che, personalmente, non riesco più a comprendere.

Vanoli e la sua arte di complicare le cose semplici

Partiamo dalla formazione iniziale.

Goncalves, nella sua carriera, ha dimostrato di poter essere un giocatore devastante quando viene impiegato da ala sinistra. Gol, assist, capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica.

E allora perché farlo giocare da mezza punta?

Perché continuare a snaturare i giocatori invece di metterli nelle condizioni di esprimere le loro caratteristiche migliori?

Ma il bello, purtroppo, è arrivato con i cambi.

A fine primo tempo Vanoli decide di togliere Pedro Gonçalves e inserire Gnonto. Una scelta che mi lascia ancora oggi senza parole.

Se dovevi cambiare qualcosa, perché non togliere Gnonto e mettere Pedro Gonçalves al suo posto? Perché privarti di un giocatore capace di creare gioco, saltare l'uomo e inventare qualcosa?

E non è finita.

Successivamente toglie anche Mastantuono e inserisce Beto. A quel punto ci ritroviamo con due punte e, teoricamente, la necessità di rifornirle con palloni dalle fasce.

Benissimo. Ma chi doveva mettere questi cross?

Perché di palloni decenti in area ne sono arrivati pochissimi. Anzi, praticamente uno soltanto.

Due punte in campo, ma nessuno capace di servirle come si deve. Una genialata tattica, verrebbe da dire, se non fosse che stiamo parlando della Fiorentina e non di una partita organizzata per far divertire gli avversari.

La domanda è: Vanoli aveva un piano oppure ha semplicemente cambiato uomini sperando che succedesse qualcosa?

Gli unici pericolosi? I terzini!

E qui arriviamo forse alla parte più assurda della partita.

La Fiorentina è stata pericolosa soprattutto grazie ai suoi terzini.

Jiménez è stato, per quanto mi riguarda, il migliore in campo. Ha spinto, ha cercato di creare superiorità, ha provato a dare qualcosa a una squadra che davanti sembrava aver smarrito qualsiasi idea.

João Mário ha spinto tantissimo, cercando di dare ampiezza e soluzioni offensive.

E quando è entrato Valdepeñas, abbiamo finalmente visto qualcuno tentare una giocata, provare un dribbling, rischiare qualcosa.

Insomma, gli unici che hanno provato a creare pericoli sono stati proprio quelli che dovrebbero accompagnare l'azione offensiva, non certo sostituirsi a un'intera squadra.

E allora mi domando: ma il gioco offensivo della Fiorentina dove sarebbe?

Perché se per creare un'occasione dobbiamo aspettare una sovrapposizione del terzino o un'iniziativa individuale, significa che qualcosa non funziona. E non da ieri.

Due anni a lottare per non retrocedere: siamo stanchi!

Adesso basta, però. Perché il problema non è soltanto la partita contro il Monza.

Il problema è che sono due anni che i tifosi della Fiorentina assistono allo stesso spettacolo: una squadra che galleggia nelle zone basse della classifica, che lotta per non retrocedere e che ogni settimana ci costringe a fare calcoli, guardare i risultati delle dirette concorrenti e sperare che qualcuno faccia peggio di noi.

Ma vi rendete conto?

Noi siamo la Fiorentina!

Una società con una storia, una tifoseria, una città e un seguito che meriterebbero ben altro. Non possiamo continuare a vivere ogni stagione con l'incubo della retrocessione.

Non possiamo andare allo stadio o sederci davanti alla televisione con la paura di perdere contro chiunque.

E soprattutto non possiamo continuare a sentirci dire che l'obiettivo è arrivare velocemente a 40 punti.

Quaranta punti! Questo è diventato il nostro orizzonte?

Dopo tutto quello che abbiamo vissuto, dopo gli investimenti, dopo le ambizioni raccontate, dobbiamo festeggiare perché abbiamo raggiunto una quota salvezza?

No, cari miei. Non ci siamo proprio.

Commisso ha speso. E adesso qualcuno deve rispondere!

E qui voglio essere molto chiaro.

Questa volta non voglio prendermela con il presidente Commisso.

Perché, al di là delle tante discussioni che abbiamo fatto negli anni sulla gestione della società, quest'anno il presidente ha messo sul tavolo 151 milioni di euro.

E se tutto andrà secondo le previsioni e verranno esercitati i riscatti, quest'estate potremmo ritrovarci davanti a un investimento complessivo che si avvicina ai 230 milioni.

E allora la domanda diventa ancora più pesante: ma questi soldi per fare cosa sono stati spesi?

Per costruire una squadra che deve lottare per la salvezza?

Per arrivare in conferenza stampa e sentire l'allenatore parlare di raggiungere velocemente 40 punti?

Per assistere a partite come quella di ieri, nelle quali non riusciamo a costruire un'azione offensiva degna di questo nome?

Io credo che Commisso abbia tutto il diritto di pretendere molto di più da chi è stato chiamato a gestire questa squadra.

Perché gli investimenti, da soli, non vincono le partite. Servono idee, competenza, organizzazione e un allenatore capace di valorizzare i giocatori che ha a disposizione.

E oggi, guardando questa Fiorentina, io tutto questo faccio fatica a vederlo.

Vanoli, il tempo degli alibi è finito

Arriviamo al punto centrale di questo articolo.

Paolo Vanoli.

Mi dispiace, ma per quanto mi riguarda il tempo della pazienza è finito.

Non possiamo continuare a parlare di episodi, di sfortuna, di dettagli da sistemare e di punti da raggiungere. Non possiamo continuare a giustificare prestazioni del genere.

Un allenatore deve dare un'identità alla propria squadra. Deve sapere come attaccare, come difendere, come sfruttare le caratteristiche dei giocatori e soprattutto deve essere capace di leggere le partite.

Ieri abbiamo visto cambi che hanno complicato ulteriormente una situazione già difficile. Abbiamo visto giocatori messi fuori ruolo, un attacco che non riceveva palloni e una squadra che sembrava non avere una direzione precisa.

E allora, Vanoli, cosa dobbiamo aspettarci ancora?

Perché la Fiorentina non può essere un laboratorio permanente nel quale si sperimentano soluzioni senza riuscire a trovare una strada.

Se non sei in grado di dare una svolta a questa squadra, allora devi avere il coraggio di farti da parte.

Io non voglio più sentire parlare di 40 punti. Non voglio più vedere una Fiorentina che entra in campo con la paura, che produce poco e che sembra accontentarsi di sopravvivere.

Voglio un allenatore che sappia dare un gioco, che abbia idee, che sappia osare e che abbia il coraggio di mettere in campo chi merita di giocare.

E se Vanoli non è in grado di farlo, per me la soluzione è una sola: Vanoli deve andare via dalla Fiorentina.

Non ne possiamo più!

Lo Scugnizzo Viola è stanco. E sono convinto che non sia il solo.

Sono stanchi i tifosi che continuano a sostenere questa maglia nonostante tutto. Sono stanchi quelli che fanno sacrifici per andare allo stadio. Sono stanchi quelli che ogni domenica sperano di vedere una squadra finalmente all'altezza della propria storia.

Non chiediamo la Champions League a ogni costo. Non chiediamo miracoli. Chiediamo semplicemente una Fiorentina che abbia un progetto, un'identità e una dignità calcistica.

Due anni a lottare per non retrocedere sono troppi. Troppi per una piazza come Firenze, troppi per una società che ha investito cifre importanti, troppi per una tifoseria che continua a dimostrare un attaccamento straordinario.

E adesso basta davvero.

Presidente Commisso, i soldi li ha messi. Adesso pretenda risposte. Perché noi tifosi non possiamo continuare a pagare il prezzo di scelte tecniche che non stanno dando risultati.

Vanoli, la Fiorentina non è un posto dove si viene a gestire una salvezza. È una squadra che deve tornare a essere rispettata.

E se non sei in grado di farlo, lascia spazio a chi può provarci.

Lo Scugnizzo Viola non ne può più. Firenze non ne può più. E questa volta non basta chiedere pazienza.

FORZA VIOLA, SEMPRE. MA NON COSÌ. 💜



Lo Scugnizzo Viola