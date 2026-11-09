Peccato! Scugnizzo Viola: “Finalmente una Fiorentina che gioca. Ma Vanoli, De Gea e quei punti lasciati per strada…”

Il 2-2 contro la Juventus lascia l’amaro in bocca, ma qualcosa finalmente si muove. Oulai e Pedro Gonçalves dal primo minuto: era così difficile?

Una Fiorentina diversa, finalmente!

Eccoci qua, ancora una volta, a raccontare le vicende della nostra amata Fiorentina. Questa volta lo Scugnizzo Viola si presenta con sentimenti contrastanti: da una parte c’è l’amarezza per un pareggio che, per quello che si è visto in campo, poteva e forse doveva essere una vittoria; dall’altra c’è finalmente la sensazione di aver visto una squadra capace di giocare a calcio.

Sì, avete capito bene. Una Fiorentina che costruisce, che attacca, che cerca la verticalizzazione e che, soprattutto, dà l’impressione di poter mettere in difficoltà l’avversario.

E forse, caro Vanoli, era proprio quello che chiedevamo da settimane.

Vanoli ha ascoltato. Finalmente!

La prima notizia positiva è che questa volta Oulai e Pedro Gonçalves sono partiti dal primo minuto.

E permettetemi una piccola soddisfazione: dopo settimane in cui abbiamo chiesto a gran voce di vedere questi giocatori in campo, finalmente qualcuno sembra aver capito che non possono essere considerati semplicemente delle alternative da utilizzare quando la partita si mette male.

Magari Vanoli ha ascoltato gli opinionisti, i giornalisti, i tifosi e, perché no, anche qualche articolo dello Scugnizzo Viola. Non pretendo certo di avergli suggerito io la formazione, ma una cosa è certa: erano in tanti a chiedere maggiore spazio per questi ragazzi.

E la risposta del campo è stata abbastanza chiara.

La Fiorentina ha prodotto un calcio decisamente più interessante, ha avuto occasioni e ha dato più volte la sensazione di poter portare a casa l’intera posta.

Nel primo tempo, a dire il vero, avremmo anche potuto segnare qualche gol in più. Invece abbiamo lasciato rientrare la Juventus in partita con il pareggio di Kolo Muani, che ha trovato Woltemade in area, con una difesa troppo lenta nel leggere e contrastare l’azione. Viery, ne sai qualcosa?

Un’occasione che non dovevamo concedere.

Due volte in vantaggio, due volte raggiunti

La partita ci ha raccontato una Fiorentina capace di passare in vantaggio per due volte, prima sull’1-0 e poi sul 2-1.

E in entrambe le circostanze abbiamo avuto la sensazione di poterla portare a casa.

Il problema è che continuiamo a commettere errori che finiscono per compromettere il lavoro fatto durante la partita. Il 2-2, in particolare, è una papera clamorosa di De Gea. Un errore pesantissimo, che ha permesso alla Juventus di rimettersi in carreggiata.

E qui apro una parentesi che, probabilmente, farà discutere.

De Gea: siamo sicuri che sia ancora intoccabile?

Per quanto mi riguarda, De Gea sta attraversando una parabola discendente. Non sto cancellando quello che ha fatto per la Fiorentina, né dimentico le partite in cui ci ha salvato con interventi straordinari. Ma il calcio non vive di riconoscenza e nessuno può avere il posto garantito per quello che ha fatto in passato.

Quando un portiere comincia a commettere errori pesanti con una certa frequenza, bisogna avere il coraggio di interrogarsi.

E allora io, se fossi nella società, comincerei già da gennaio a pensare seriamente al ritorno di Martinelli.

Non necessariamente per scaricare immediatamente De Gea, ma per iniziare a dare a Martinelli la possibilità di entrare nel gruppo, conoscere lo spogliatoio, respirare l’ambiente viola e cominciare ad assaggiare quello che significa difendere la porta della Fiorentina.

Perché se vogliamo costruire il futuro, dobbiamo anche avere il coraggio di guardare avanti.

E Martinelli potrebbe rappresentare una soluzione importante per la prossima stagione. Io, almeno, comincerei a puntare su di lui.

E quel rigore? Non facciamo finta di niente

Per onestà intellettuale, però, bisogna anche riconoscere che alla Juventus manca un rigore.

Il fallo di Joao Mario è netto e, a mio avviso, non ci sono molte discussioni da fare. Non possiamo pretendere di analizzare una partita soltanto attraverso gli episodi che fanno comodo alla Fiorentina.

Questo, però, non cambia il giudizio complessivo sulla prestazione.

Perché nel finale siamo stati noi ad avere le occasioni per vincerla. Almeno due opportunità nitidissime per trovare il 3-2, oltre ad altre situazioni che avrebbero potuto portarci al gol.

E allora resta quel maledetto sapore amaro: la sensazione di aver lasciato per strada due punti che potevano essere nostri.

Finalmente una speranza per la classifica

Ma non voglio chiudere questo articolo soltanto con le recriminazioni.

Perché, a differenza di altre partite, questa volta ho visto qualcosa che mi permette di guardare al futuro con un pizzico di ottimismo.

La Fiorentina ha giocato, ha creato, ha reagito e ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche una squadra come la Juventus.

Non so fino a dove potremo risalire in classifica. Non voglio fare proclami e non voglio vendere illusioni ai tifosi viola. La strada è ancora lunga e i punti persi finora pesano come macigni.

Ma se questa è la Fiorentina che vogliamo vedere, allora possiamo almeno cominciare a sperare.

Vanoli ha fatto un passo nella direzione giusta, dando finalmente spazio a Oulai e Pedro Gonçalves. Adesso, però, deve avere la coerenza di dare continuità a queste scelte e di non tornare indietro alla prima difficoltà.

Perché non basta una buona partita per cancellare mesi di problemi. Ma può essere l’inizio di qualcosa.

Lo Scugnizzo Viola vuole crederci, ma adesso servono i fatti

Non mi basta vedere una Fiorentina che gioca bene una domenica e quella successiva torna a essere irriconoscibile.

Voglio continuità. Voglio una squadra che abbia un’identità, che sappia aggredire gli avversari, che giochi in verticale e che non abbia paura di osare.

E voglio vedere in campo chi ha dimostrato di poter fare la differenza.

Oulai e Pedro Gonçalves hanno avuto la loro occasione dal primo minuto e hanno dimostrato che le nostre richieste non erano campate in aria.

Adesso tocca a Vanoli dimostrare di aver capito.

La classifica fa ancora paura, ma per la prima volta dopo tanto tempo intravedo una Fiorentina dalla quale possiamo aspettarci qualcosa.

Non so se riusciremo a risalire fino a una posizione dignitosa, non so quanto tempo ci vorrà e non so quali saranno i nostri limiti.

Ma almeno oggi, dopo il fischio finale, non ho avuto soltanto voglia di arrabbiarmi.

Ho avuto voglia di crederci ancora.

E per uno Scugnizzo Viola che nelle ultime settimane aveva perso parecchio entusiasmo, non è poco.

Avanti Viola!

Lo Scugnizzo Viola



