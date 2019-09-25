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Scout della Fiorentina in Svezia per visionare il giovane centrocampista Haksabanovic

Secondo il sito svedese Expressen.se, degli osservatori della società della Fiorentina stanno seguendo da vicino il centrocampista svedese classe '99 naturalizzato montenegrino Sead Haksabanovic, in p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2019 20:13
Scout della Fiorentina in Svezia per visionare il giovane centrocampista Haksabanovic -
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West Ham
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Secondo il sito svedese Expressen.se, degli osservatori della società della Fiorentina stanno seguendo da vicino il centrocampista svedese classe '99 naturalizzato montenegrino Sead Haksabanovic, in prestito all'IFK Norrköping ma di proprietà del West Ham.

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