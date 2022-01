Sconcerti apprezza: “Le scuse di Vlahovic mi sono piaciute, le covava dentro. Rigore da bulletto”

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW Radio, queste le parole del giornalista ed ex dirigente della Fiorentina:

“Ieri ho visto una bella partita, contro una non-squadra. C’è stata una differenza nettissima tra Fiorentina e Genoa, mi sono piaciute anche le scuse di Vlahovic perché quel rigore l’ha tirato un po’ da bulletto. A Firenze un tempo si diceva ‘gano’… Comunque ha chiesto scusa un’ora dopo, segno che si era covato il bisogno dietro”.

Il Genoa sta flirtando con la Serie B?

“Preziosi se non altro aveva un merito, anche se è vero che questi risultati arrivano dalla sua gestione, cioè che una volta arrivato ad aver paura cambiava mezza squadra a gennaio, mentre i nuovi proprietari hanno voluto partire in grande partendo con Shevchenko per poi non avere nessuno adesso. La cosa è molto americana. Con due vittorie di fila, comunque, ti rimetti in gioco”.

ROSATI SI DA 7 IN PAGELLA E MOTIVA