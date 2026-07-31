Scomparso il papà di Mutu. La Fiorentina si stringe al calciatore con un comunicato sui social
Dopo la morte del padre del calciatore ex viola, la società ha voluto far sentire la vicinanza al giocatore rumeno.
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2026 11:56
Scomparso il papà di Adrian Mutu, la Fiorentina, con un post sui social, ha voluto far sapere della vicinanza della società all'ex calciatore viola.
QUI IL COMUNICATO
Tutta la Fiorentina si stringe con affetto ad Adrian Mutu in questo giorno di profondo dolore per la scomparsa del padre.