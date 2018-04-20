Scomparso a 28 anni Avicii. Quanti ricordi con la tua “Wake me up” al Franchi

Era la stagione del mitico 4-2 in rimonta alla Juventus, quella dei goal di Pepito Rossi a ripetizione quella della Fiorentina spinta da Montella volava alto nel gioco ed in classifica. Ad ogni goal a...

Era la stagione del mitico 4-2 in rimonta alla Juventus, quella dei goal di Pepito Rossi a ripetizione quella della Fiorentina spinta da Montella volava alto nel gioco ed in classifica. Ad ogni goal al Franchi risuonava il ritornello di “Wake me up” prima dell’annuncio del giocatore a segno. Oggi, alla giovane età di 28 anni è scomparso Avicii il famosissimo dj. Trovato esanime in Oman. Le cause della morte sembrano quelle di overdose da alcol dovuta specialmente al fatto che il ragazzo non aveva più la cistifellea e parte del pancreas perciò anche una piccola dose alcolica poteva risultare fatale. La causa della morte però, è ancora da confermare.

Gabriele Caldieron