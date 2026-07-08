Scompare il patch "19-2026" sulla nuova maglia della Fiorentina. Non verrà utilizzato in tutte le occasioni

Il patch che omaggia il centenario della Fiorentina è scomparso nelle foto di presentazione di Radu Dragusin, la Fiorentina fa sapere che non verrà utilizzato in tutte le occasioni

Nelle foto di presentazione di Radu Dragusin è scomparso un dettaglio importante sulle nuove maglie, l'occhio più attento dei tifosi viola ha notato che il patch 19-2026 che omaggia l'anno del centenario viola, non è presente. La Fiorentina fa sapere che sarà presente solo nelle occasioni più importanti.