Labaro Viola

Sciopero all'aeroporto di Peretola, il volo verso la Svizzera ritarda. Rinviata la Conferenza stampa

La Fiorentina aveva il volo diretto a Losanna per le 15 di oggi, ma purtroppo è avvenuto un ritardo di due ore causa sciopero dei controllori di volo all'aeroporto di Peretola. Slitta quindi la confer...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2025 17:24
Sciopero all'aeroporto di Peretola, il volo verso la Svizzera ritarda. Rinviata la Conferenza stampa -
News
Acf Fiorentina
Condividi

La Fiorentina aveva il volo diretto a Losanna per le 15 di oggi, ma purtroppo è avvenuto un ritardo di due ore causa sciopero dei controllori di volo all'aeroporto di Peretola. Slitta quindi la conferenza stampa di Paolo Vanoli, il tutto non inizierà prima delle 19:30.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok