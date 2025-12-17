Sciopero all'aeroporto di Peretola, il volo verso la Svizzera ritarda. Rinviata la Conferenza stampa
La Fiorentina aveva il volo diretto a Losanna per le 15 di oggi, ma purtroppo è avvenuto un ritardo di due ore causa sciopero dei controllori di volo all'aeroporto di Peretola. Slitta quindi la confer...
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2025 17:24
La Fiorentina aveva il volo diretto a Losanna per le 15 di oggi, ma purtroppo è avvenuto un ritardo di due ore causa sciopero dei controllori di volo all'aeroporto di Peretola. Slitta quindi la conferenza stampa di Paolo Vanoli, il tutto non inizierà prima delle 19:30.