Schopp: "Il livello della Fiorentina è altissimo. Ha giocatori straordinari e credono nei loro successi"

L'allenatore del LASK ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro la Fiorentina di Raffaele Palladino

Dopo la vittoria schiacciante della Fiorentina, l'allenatore del LASK, Markus Schopp, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Conference League. Queste le parole del tecnico:

"Abbiamo provato a combattere, ma sapevamo che la Fiorentina è molto forte. Non mi riferisco solo ai risultati, ma anche alla mentalità. Sono una squadra concentrata, compatta e di grande qualità. Fin dall’inizio la partita è stata complicata. Rimpianti per il mancato 1-1? Non credo che avrebbe cambiato l’esito dell’incontro. Abbiamo creato qualche occasione, ma contro una squadra di livello nettamente superiore, se non vinci i duelli per tutti i 90 minuti, diventa impossibile. La Fiorentina, ogni volta che ha avuto la possibilità di costruire qualcosa, ci ha puniti. Si vede chiaramente che stanno crescendo e credono nei loro successi. Dall’altra parte, il LASK sta attraversando un periodo più difficile, in cui i risultati da soli non bastano. Per ottenere un risultato contro una squadra come la Fiorentina devi essere al massimo, e noi non lo siamo stati.

Hanno dimostrato di essere ben preparati, soprattutto in occasione del primo gol. La squadra è composta da giocatori di qualità straordinaria, un aspetto che spiega la loro presenza in Serie A e la capacità di competere con le migliori formazioni. Questo dimostra il buon lavoro svolto negli ultimi anni, sia dagli allenatori che dai giocatori. Il LASK, dal canto suo, ha lasciato il segno nel calcio austriaco in passato, ma è necessario comprendere l’importanza di un rinnovamento, anche a livello di giocatori. Guardando come la Fiorentina affronta le partite, sia in campionato che in Europa, si percepisce chiaramente il loro altissimo livello.

Palladino: “La decisione di cedere Biraghi l’abbiamo presa insieme con il ragazzo e la società”

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