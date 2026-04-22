Schmidt attacca Funaro: “Il cronoprogramma non torna. Il montaggio dei gradoni era previsto per 5 mesi fa”

Schmidt critica il cronoprogramma dei lavori al Franchi, chiedendo aggiornamenti e chiarezza sui tempi dopo i ritardi accumulati

Nuovo capitolo sul tema dei lavori allo Stadio Artemio Franchi. Eike Schmidt, consigliere di Lista Civica ed ex direttore della Galleria degli Uffizi, ha risposto tramite una nota ufficiale alla sindaca Sara Funaro in merito all’avanzamento dei lavori. Queste le sue parole:

"Ieri 21 aprile, Sindaca e Assessora allo sport hanno pubblicato un video dove mostrano la posa dei gradoni della futura Curva Fiesole. Bene, è molto precisa l'operazione di montaggio, ma ora sono chiamate a rendere preciso il relativo cronoprogramma. Quello che ci hanno fornito ufficialmente il 9/12/2025, e che doveva recuperare tutti i precedenti ritardi, riporta infatti date già invalide è da aggiornare. Come data d'inizio del “montaggio gradoni” era indicato il 18 novembre 2025. Va aggiornata alla data di ieri. Ci sono 5 mesi di differenza. Chiediamo se saranno in grado di rispettare il cronoprogramma indicato, e la data di completamento indicata per il 22/10/26. Così come ci chiediamo se rispetteranno la data di completamento della copertura, indicata per il 26 agosto 2026".