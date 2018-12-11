(SCHEDA E VIDEO) Ecco Loiodice il talento per cui la Fiorentina potrebbe offrire ben 10 milioni

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina vuole portare a casa Loiodice, giovane talento del Digione. Tanti club sono sul ragazzo ma il club viola per il momento è quello che si è mosso con maggiore decisione,...

di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina vuole portare a casa Loiodice, giovane talento del Digione. Tanti club sono sul ragazzo ma il club viola per il momento è quello che si è mosso con maggiore decisione, e gli otto milioni di riscatto offerti sono una cifra davvero considerevole. Con certezza di riscatto e pochi milioni in più la Fiorentina potrebbe portarlo a casa. Ecco le caratteristiche del giocatore:

Carriera in breve

Nato calcisticamente nel Dijon Loiodice, nato in Francia ma di chiara origine italiana, ha esordito in prima squadra lo scorso anno a 17 anni finendo la stagione con 4 presenze in Ligue 1 per un totale di 164 minuti e una partita già da titolare. In questa stagione il ragazzo ha conquistato la fiducia del suo allenatore che lo ha promosso titolare per 10 partite in cui ha impressionato per vitalità e presenza a centrocampo. Sicuramente per la giovane età ha già una discreta influenza, e come percorso ricorda molto quello del portiere viola Alban Lafont.

Caratteristiche

Centrocampista centrale, è un giocatore di grande talento e forza. Destro di piede è molto bravo ad inserirsi e a tirare da fuori. Aiuta molto la squadra correndo tanto e recuperando molti palloni. E' molto irruento, forse anche troppo, considerando che in questa stagione ha collezionato 4 cartellini gialli e un cartellino rosso in 10 apparizioni. E' considerato da molti addetti ai lavori un giocatore alla Veretout, giocatore di sostanza ma anche molto utile in fase offensiva

Alcune giocate del ragazzo



