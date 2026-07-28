Scelto il CT: Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra. Ranieri verso il ruolo di direttore tecnico
Dopo il caos Pirlo, Mancini sarà il CT azzurro
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2026 13:22
Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L'annuncio è arrivato da Giovanni Malagò durante il consiglio federale in corso, come appreso dall'ANSA.
A breve è previsto anche l'annuncio di Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico della Nazionale. Si delinea così la nuova struttura della FIGC, con Mancini pronto a tornare sulla panchina azzurra e Ranieri destinato a ricoprire un ruolo dirigenziale.