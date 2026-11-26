L'analisi Scelte dolorose e zero alibi: nel ritiro della verità Vanoli ridisegna una viola più pratica per non affondare

Il tecnico Paolo Vanoli ha richiamato la squadra all’umiltà e alla collaborazione, contro le iniziative individuali

La sconfitta di Monza impone a Paolo Vanoli una serie di riflessioni. Perché se è vero che il primo problema della Fiorentina è di natura caratteriale, è altrettanto vero che qualcosa dovrà essere rivisto anche sul piano tattico. Il tecnico lunedì sera ha richiamato la squadra all’umiltà, alla necessità di aiutarsi e di non pensare di risolvere le partite attraverso le iniziative dei singoli. Lo spirito di sacrificio dovrà essere alla base della ripartenza, a maggior ragione per una squadra che, classifica alla mano, oggi si trova a lottare per la salvezza. Ma al Viola Park in questi giorni si dovrà lavorare anche su altro.

La Fiorentina concede troppo, indipendentemente dal valore degli avversari. Ventotto gol subiti in dodici giornate di campionato sono un’enormità e il problema non può essere ricondotto esclusivamente agli errori dei difensori. C’è una questione di equilibrio generale che Vanoli dovrà risolvere, anche a costo di sacrificare un po’ di qualità nell’undici titolare. D’altra parte la classifica suggerisce di accantonare per il momento certi propositi di inizio stagione. Prima di tutto c’è da costruire una squadra difficile da affrontare, che sappia gestire anche i momenti della partita in cui sono gli avversari a prendere il sopravvento. Una Fiorentina più pratica, magari meno ambiziosa nella proposta di gioco, ma certamente più redditizia.

Il tutto in attesa che il mercato di gennaio venga in soccorso del tecnico. La priorità resta quella di mettere a disposizione di Vanoli un centrocampista di quantità, un giocatore capace di interpretare entrambe le fasi di gioco, che per caratteristiche possa integrarsi con gli elementi di maggior qualità della mediana viola. Ma ci sarà da intervenire anche dietro, con l’inserimento di un difensore centrale e di un terzino sinistro.

Gennaio, però, è ancora lontano e nel mezzo ci sono punti pesantissimi da conquistare. Da oggi, con l’inizio del ritiro al Viola Park, Vanoli dovrà studiare le contromisure con il materiale umano e tecnico che ha a disposizione.

Qualche scelta anche dolorosa potrebbe rendersi necessaria. La sensazione è che già domenica a Udine vedremo una Fiorentina diversa, almeno nelle intenzioni del tecnico. Poi toccherà ai calciatori dare una svolta alle loro prestazioni.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione