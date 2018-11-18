"Scartati qui, talenti fuori", Fiorentina ma cosa hai visto? La lista dei giocatori buttati...
"Scartati qui, talenti fuori", questo il titolo de Il Corriere Fiorentino. Mancini, Zaniolo, D'Ambrosio e Cristiano Piccini. Tutti calciatori cresciuti nelle giovanili della Fiorentina, ma esplosi lo...
A cura di Redazione Labaroviola
18 novembre 2018 09:59
"Scartati qui, talenti fuori", questo il titolo de Il Corriere Fiorentino. Mancini, Zaniolo, D'Ambrosio e Cristiano Piccini. Tutti calciatori cresciuti nelle giovanili della Fiorentina, ma esplosi lontano da Firenze. Una lista che si allarga di anno in anno, in cui ad esempio potrebbe presto entrare anche Ianis Hagi. Appena convocato dalla Romania e votato miglior calciatore del campionato.