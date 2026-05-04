Scarnecchia: "Fiorentina attenta alla Roma. Kean? Deve restare. A Fagioli non posso dare più di 6"

Scarnecchia accende la sfida di questa sera tra Roma e Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex centrocampista della Roma Scarnecchia ha presentato la sfida contro la Fiorentina, soffermandosi anche su alcuni temi legati ai viola.

“La Fiorentina dovrà fare molta attenzione: la Roma è pronta a sfruttare eventuali passi falsi delle rivali per guadagnare terreno nella corsa all’Europa. Quanto a Vanoli, è un mio caro amico… faccio davvero fatica a scegliere per chi tifare questa sera”.

Poi il focus sul reparto offensivo:

“In un momento in cui in giro non ci sono tanti attaccanti di livello, la Fiorentina non può permettersi di perdere Moise Kean. Questa stagione va messa alle spalle, perché non ha rispecchiato il valore della squadra, ma il club deve ripartire dalle sue certezze”.

Infine, un passaggio su Nicolò Fagioli:

“Il suo rendimento quest’anno è stato sufficiente, non gli do più di un sei. Però resta un giocatore da cui ripartire, non solo per la Fiorentina ma anche in ottica Nazionale italiana”.