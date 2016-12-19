Scandalo Olimpico: tifosi viola denunciati. Cocaina, petardi e un coltello. Un minorenne coinvolto…

I consueti e rigorosi controlli prima di Lazio-Fiorentina, questa volta, non sono andati bene ai tifosi viola, solitamente in regola. Ieri sera, infatti, sono state sequestrate dosi di cocaina in poss...

I consueti e rigorosi controlli prima di Lazio-Fiorentina, questa volta, non sono andati bene ai tifosi viola, solitamente in regola. Ieri sera, infatti, sono state sequestrate dosi di cocaina in possesso di un giovane fiorentino segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

Particolarmente grave, il ritrovamento della cosiddetta ‘card sharp‘, un vero e proprio coltello occultato in una, apparentemente, normale carta elettronica trovata, a seguito di perquisizione su un tifoso della Fiorentina minorenne che si era reso responsabile di aver fatto esplodere un petardo. Il giovane, denunciato, è stato riaffidato ai genitori. La speranza, è che in futuro ciò non accada più.