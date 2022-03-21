Scanagatta: ''La poca freddezza di Ikonè sotto porta inizia ad essere un problema, calendario tosto''

Ubaldo Scangatta non usa mezze misure per evidenziare una delle poche note stonate della stagione della Fiorentina.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Ubaldo Scangatta ha detto la sua in merito al rendimento di Jonathan Ikonè ed in generale sul calendario della Fiorentina:

''Resta quell'episodio di Ikoné che non fa gol. Si tratta della quarta o quinta volta che tira sul portiere. Lo farei allenare sugli scavetti per i prossimi giorni. La freddezza si accompagna alla capacità tecnica. Se non hai la tecnica per scegliere fra più opzioni non scegli. Queste due cose vanno dunque allenate. Il calendario è abbastanza preoccupante. Le partite da 3 punti sono poche. Ci sono tanti squadroni di fronte. Certo, con l'Inter abbiamo giocato meglio, ma abbiamo preso un gol da polli. Forse il gioco allora non basta. Mi piacerebbe giocare contro la Juventus con i bianconeri che non hanno più obiettivi''.

MOURINHO UMILIA SARRI. LA FIORENTNA A MENO DUE DALLA LAZIO CON UNA PARTITA IN MENO

https://www.labaroviola.com/mourinho-umilia-sarri-la-fiorentina-a-meno-due-punti-dalla-lazio-con-una-partita-in-meno/169693/