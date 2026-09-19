Scaloni su Mastantuono: "L'Argentina vuole dare fiducia ai giovani che stanno bussando alla porta"

Le parole del tecnico dell'albiceleste a pochi giorni dai primi impegni dopo la fine del Mondiale che segna l'addio di Messi alla nazionale

Lionel Scaloni guarda con attenzione ai giovani talenti che stanno emergendo e lascia aperta la porta della Nazionale argentina alle nuove leve. Tra i nomi osservati c’è anche Franco Mastantuono, protagonista con la Fiorentina in questo inizio di stagione.

Il commissario tecnico ha spiegato su Mastantuono:

“ È molto importante che i ragazzi nuovi possano inserirsi nella nostra idea di gioco. Si apre un periodo nel quale potremo dare fiducia a questi giovani che stanno bussando alla porta. Resteranno o ne arriveranno altri purché rendano nei rispettivi club”.

Le parole del ct rappresentano un segnale importante anche per il giovane talento viola, che punta a guadagnarsi una convocazione con l’Albiceleste grazie alle prestazioni offerte a Firenze. Scaloni ha ribadito che “l’intenzione dell’Argentina è offrire opportunità ai giovani che lo meritano”.

Per Mastantuono, quindi, sarà fondamentale continuare a fornire risposte positive con la Fiorentina. Prestazioni convincenti, continuità e una crescita costante potrebbero permettergli di attirare ulteriormente l’attenzione dello staff della Nazionale vicecampione del mondo.