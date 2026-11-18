Scaloni su Mastantuono: “Diventerà un grande giocatore. Deve crescere gradualmente”

Scaloni ha parlato di Mastantuono a fine partita

Il commissario tecnico Scaloni ha poi parlato del debutto di Mariano Troilo, difensore del Parma: "Gli abbiamo dato questa opportunità perché sta giocando con continuità. Siamo molto fiduciosi, è uno dei giovani che stiamo osservando e continuerà a crescere". Infine un messaggio per Franco Mastantuono, altro talento della nuova generazione argentina: "Bisogna accompagnarlo poco alla volta, tranquillizzarlo e aiutarlo. Diventerà un grande giocatore, ma non dobbiamo mettergli addosso etichette o soprannomi che magari non gli fanno bene". Lo scrive Tuttomercatoweb