Scaloni: "Mastantuono è un talento che dobbiamo coltivare, ma lo consideriamo un veterano"

Il ct dell’Argentina ha parlato del talento della Fiorentina dopo il 4-0 alla Bolivia

Dopo il successo per 4-0 dell’Argentina contro la Bolivia in amichevole, Scaloni si è soffermato anche su Franco Mastantuono. Il commissario tecnico dell’Albiceleste ha citato il giocatore della Fiorentina parlando di Leonel Flores, giovane talento del Boca Juniors all’esordio con la Nazionale.

"È un talento che dobbiamo coltivare, proprio come Franco. Sono entrambi del 2007, e ormai consideriamo Mastantuono quasi un veterano. Dobbiamo prenderci cura di questi ragazzi, perché solo così potranno dare il loro contributo alla squadra. Non possiamo pensare che debbano ripetere in ogni partita quello che sono riusciti a fare in pochi minuti: sarebbe incredibile, anche considerando quanto riescono già a dare.

Con Flores, Franco e Nico Paz dobbiamo andare con calma. Sono giovani di grande talento e continueremo a proteggerli e a prenderci cura di loro".