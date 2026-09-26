Scalda i motori anche Dodò, Corriere dello Sport: "Il brasiliano spinge, vuole scalare le gerarchie"

Dopo un'estate da vorrei (partire) ma non posso, il brasiliano è rimasto, con un contratto in scadenza a giugno prossimo che non s'ha da prolungare per adesso

Giornata di lavoro ad altissimi ritmi e doppia seduta anche quella di ieri: priva di otto Nazionali, la Fiorentina è stata rimpinguata dai calciatori Primavera che daranno una mano alla prima squadra anche nell'amichevole in programma domani mattina (ore 11) al Viola Park contro il Signa. Un test per capire a che livello sono giocatori su cui Vanoli vuole fare affidamento ma che appaiono indietro di condizione, per diversi motivi. Atta e Pedro Gonçalves certo, ma anche Dodo: dopo un'estate da vorrei (partire) ma non posso, il brasiliano è rimasto, con un contratto in scadenza a giugno prossimo che non s'ha da prolungare per adesso, ed è ripartito indietro nelle gerarchie della fascia sinistra.

Adesso sta però provando a sposare il “Vangelo” di Paolo Vanoli, che dopo il pari col Napoli aveva chiamato così la dedizione massima alla sofferenza. A fargli eco, almeno a parole, il brasiliano, che ha postato qualche ora fa una serie di foto su Instagram in cui è intento ad allenarsi, con una didascalia chiara: «L'ingrediente segreto per il successo è il duro lavoro», accompagnando il tutto con un «Forza viola». Un atteggiamento che i tifosi si aspettano possa portare dai social in campo. Chi scrive sui social ma aspetta il campo è Fabiano Parisi: l'esterno mancino classe 2000 continua il lavoro di riabilitazione dopo la rottura del crociato avvenuta a maggio scorso, posta una foto di lui che corre al Viola Park con sguardo concentrato e un'altra didascalia che non lascia spazio a interpretazioni, «Quella voglia lì…», il sottinteso è il desiderio di tornare in campo il prima possibile.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport