Saturni: "Bernardeschi traditore? Non ha fatto tutto da solo, anche i viola ci hanno guadagnato"

Ilario Saturni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Tanti giocatori di Serie A provengono dalla nostra regione: non solo Bernardeschi e Chiesa ma anche Venuti, Piccini, Barzagli e Chiellini. Pe...

Ilario Saturni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Tanti giocatori di Serie A provengono dalla nostra regione: non solo Bernardeschi e Chiesa ma anche Venuti, Piccini, Barzagli e Chiellini. Personalmente non capisco perchè oggi si prendono tutti i giovani dall’estero, non è vero che in Italia costano di più. Non è certamente un problema di soldi anche perché le società toscane sarebbero contente di dare giocatori alla Fiorentina".

Prosegue su Bernardeschi: "Se si può parlare di tradimento di Bernardeschi? Non ha fatto certo tutto da solo perchè era sotto contratto con la Fiorentina, quindi la sua partenza sarà andata bene anche ai viola".