Sassuolo-Fiorentina Primaverà sarà trasmessa in streaming. Ecco come vederla..
ACF Fiorentina comunica che la gara del Campionato Primavera tra Sassuolo e Fiorentina,in programma sabato 27 ottobre presso il "Ferrarini" -
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2018 21:39
ACF Fiorentina comunica che la gara del Campionato Primavera tra Sassuolo e Fiorentina,in programma sabato 27 ottobre presso il "Ferrarini" - Castellarano alle ore 14.30, verrà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale Violachannel e sulla pagina Facebook viola.
A riportarlo è lo stesso sito della Fiorentina