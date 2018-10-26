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Sassuolo-Fiorentina Primaverà sarà trasmessa in streaming. Ecco come vederla..

ACF Fiorentina comunica che la gara del Campionato Primavera tra Sassuolo e Fiorentina,in programma sabato 27 ottobre presso il "Ferrarini" -

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2018 21:39
Sassuolo-Fiorentina Primaverà sarà trasmessa in streaming. Ecco come vederla.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
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ACF Fiorentina comunica che la gara del Campionato Primavera tra Sassuolo Fiorentina,in programma sabato 27 ottobre presso il "Ferrarini" - Castellarano alle ore 14.30, verrà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale Violachannel e sulla pagina Facebook viola.

A riportarlo è lo stesso sito della Fiorentina

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