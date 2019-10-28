Sassuolo-Fiorentina: i precedenti con l'arbitro Mariani sono positivi per entrambe le squadre. I dettagli
I precedenti dell'arbitro Mariani con Sassuolo e Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 12:54
Maurizio Mariani della sezione di Aprilia arbitrerà Sassuolo-Fiorentina. Per l'arbitro classe 1982 sarà la quinta volta che gli toccherà dirigere una partita della squadra gigliata, con i precedenti che vedono tre volte la Fiorentina vincente ed una sola perdente, col Milan in casa la scorsa stagione (tra l'altro arbitrò anche la vittoria esterna della Viola nella gara di andata).
Col Sassuolo 10 partite arbitrate con il seguente bilancio: 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.