Sarri protesta: “Il derby alle 12:30 è un vergogna per i tifosi.” Gasp lo sfotte: “Magari patisce il caldo”

Sarri si è battuto in conferenza stampa per il derby a 12:30 ma Gasperini ha deciso di non sostenere questa battaglia

In conferenza stampa Sarri ha anche commentato l'orario del derby criticando apertamente Andrea Butti, l'ex dirigente di Inter ed Empoli che si occupa dell'organizzazione del calendario, contando che nella stessa giornata ci sarà anche la finale del Masters 1000 di Roma: "Le date degli Internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dare le dimissioni subito. A inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12:30. È un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi e qualcuno deve pagare. Spero che non ci facciano giocare a quell'ora, anche solo chi l'ha proposto se ne deve andare. Sicuramente io non vengo, non vi faccio le interviste per protesta. Vado in panchina poi mi alzo e me ne vado. Vorrei chiedere in Lega perché non hanno fatto giocare Inter - Milan alle 12:30”.

Infine, Gasperini è stato invitato a rispondere in merito alla polemica di Maurizio Sarri sulla programmazione del derby, previsto alle ore 12.30: "Patisce il caldo. Magari piove (ride, ndr). Non ci sono altri orari. Nessuno è felice di giocare alle 12:30, ma mi hanno spiegato che gli altri orari sono indisponibile. Tranquilli, che ci viene". Lo scrive Tuttosport