Sarri: "Oggi ci mancavano 8 giocatori, è una situazione complicata. Ci accontentiamo di un punto"

Il commento di Sarri nel post partita

Fiorentina e Atalanta non si fanno male. Ecco il commento di Sarri ai microfoni di DAZN:

"Oggi siamo rimasti in partita, abbiamo creato tante situazioni che forse si potevano sfruttare meglio. Per la situazione in cui siamo, la squadra è viva. C'è da ritrovare equilibrio e compattezza, ma è un periodo difficile, bisogna accontentarsi anche se arriva solo un punto.

Oggi l'approccio nel secondo tempo non era semplice: eravamo in vantaggio, la Fiorentina attaccava sotto la propria curva e siamo stati fermi più del dovuto per l'infortunio dell'arbitro.

Ancora non ho parlato con i ragazzi, ma a livello di infortuni è una situazione sempre più complicata. Stasera avevamo 8 giocatori assenti, 2 che potevano giocare poco e ne abbiamo persi altri 2".