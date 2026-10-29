Sarri: "La Fiorentina è partita meglio. Siamo due squadre in difficoltà, ma è stata una bella partita"

Le parole del tecnico dell'Atalanta in sala stampa

Al termine del pareggio contro la Fiorentina, l’allenatore dell’Atalanta Maurizio Sarri ha analizzato in conferenza stampa la partita del Franchi, soffermandosi sulle difficoltà legate agli impegni ravvicinati, sull’andamento della gara e sulle condizioni di Ederson.

"Problema di preparazione? Mi scappa da ridere. Nell’ultimo mese e mezzo i giocatori hanno fatto 21 giorni in Nazionale, questa è la terza settimana di fila di partite ogni tre giorni. La preparazione non è esistita, forse abbiamo pagato anche questo. Stanno giocando troppo sempre i soliti e si fanno male. La situazione è questa.

Ma per essere due squadre in difficoltà, ho visto una bella partita. È partita meglio la Fiorentina, poi noi abbiamo creato i presupposti per essere pericolosi, anche più di quello che siamo stati. Partita intensa, godibile. Per me, visto il momento che stiamo attraversando, è tanta roba.

Nel primo tempo merito forse più degli avversari, nella ripresa è stato atipico, perché l’arbitro non rientrava e qualcosa abbiamo pagato. Poi gli avversari erano sotto, spinti dalla tifoseria: qualche merito ce l’hanno anche loro.

Una partita in cui ci poteva stare di tutto, è evidente. Dopo il 2-2 avevo la sensazione che potessimo vincerla, ma per tutte e due le squadre il risultato credo che debba essere accettato. Entrambe devono essere contente anche della prestazione, chi c’era a vedere la partita non si è annoiato. Soprattutto per noi, visto il momento che stiamo attraversando".