Sarri e Grosso non piacciolo solo alla Fiorentina. Moretto: "Sarri va verso l'Atalanta. Napoli su Grosso"
Moretto svela interessi e prime mosse riguardanti le panchine della Serie A
A cura di Redazione Labaroviola
20 maggio 2026 13:26
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su Youtube, si starebbe muovendo il mercato delle panchine di Serie A con diversi incastri ancora tutti da definire.
In particolare, Maurizio Sarri, recentemente accostato alla panchina della Fiorentina, sarebbe in trattative avanzate con l’Atalanta, con Cristiano Giuntoli che starebbe spingendo con decisione per portarlo a Bergamo.
Nel frattempo, sul fronte Napoli si valutano alternative per la guida tecnica: tra i nomi monitorati ci sarebbero Allegri e Fabio Grosso, anche lui tra i preferiti di Paratici nel caso in cui Vanoli non dovesse rimanere a Firenze.