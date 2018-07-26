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Sarà Sampdoria-Fiorentina la prima giornata di campionato. Segui con noi il LIVE del sorteggio

Il prossimo campionato di Serie A Tim è alle porte. Di seguito tutto il calendario della stagione 2018-2019 della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 18:49
Sarà Sampdoria-Fiorentina la prima giornata di campionato. Segui con noi il LIVE del sorteggio -
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Il prossimo campionato di Serie A Tim è alle porte. Di seguito tutto il calendario della stagione 2018-2019 della Fiorentina. Come già annunciato nei giorni scorsi i viola partiranno fuori casa l'avventura

Giornata 1 Sampdoria-Fiorentina

Giornata 2 Fiorentina-Chievo

Giornata 3 Fiorentina-Udinese

Giornata 4 Napoli-Fiorentina

Giornata 5 Fiorentina-Spal

Giornata 6 Inter-Fiorentina

Giornata 7 Fiorentina-Atalanta

Giornata 8 Lazio-Fiorentina

Giornata 9 Fiorentina-Cagliari

Giornata 10 Torino-Fiorentina

Giornata 11 Fiorentina-Roma

Giornata 12 Frosinone-Fiorentina

Giornata 13 Bologna-Fiorentina

Giornata 14 Fiorentina-Juventus

Giornata 15 Sassuolo-Fiorentina

Giornata 16 Fiorentina-Empoli

Giornata 17  Milan-Fiorentina

Giornata 18 Fiorentina-Parma

Giornata 19 Genoa-Fiorentina

 

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