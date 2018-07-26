Sarà Sampdoria-Fiorentina la prima giornata di campionato. Segui con noi il LIVE del sorteggio
Il prossimo campionato di Serie A Tim è alle porte. Di seguito tutto il calendario della stagione 2018-2019 della Fiorentina
Il prossimo campionato di Serie A Tim è alle porte. Di seguito tutto il calendario della stagione 2018-2019 della Fiorentina. Come già annunciato nei giorni scorsi i viola partiranno fuori casa l'avventura
Giornata 1 Sampdoria-Fiorentina
Giornata 2 Fiorentina-Chievo
Giornata 3 Fiorentina-Udinese
Giornata 4 Napoli-Fiorentina
Giornata 5 Fiorentina-Spal
Giornata 6 Inter-Fiorentina
Giornata 7 Fiorentina-Atalanta
Giornata 8 Lazio-Fiorentina
Giornata 9 Fiorentina-Cagliari
Giornata 10 Torino-Fiorentina
Giornata 11 Fiorentina-Roma
Giornata 12 Frosinone-Fiorentina
Giornata 13 Bologna-Fiorentina
Giornata 14 Fiorentina-Juventus
Giornata 15 Sassuolo-Fiorentina
Giornata 16 Fiorentina-Empoli
Giornata 17 Milan-Fiorentina
Giornata 18 Fiorentina-Parma
Giornata 19 Genoa-Fiorentina