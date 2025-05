Sarà Marcenaro a dirigere Udinese-Fiorentina. Ha diretto anche l’andata al Franchi: 2-1 per i bianconeri

Per l’ultima giornata di campionato la Fiorentina sarà impegnata in trasferta contro l’Udinese domenica sera alle 20:45. L’AIA ha pubblicato le designazioni ufficiali per l’ultimo turno di Serie A e al Bluenergy Stadium ci sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Assistenti saranno Tolfo e Puliti, mentre il quarto uomo sarà Cosso. Al Var invece Chiffi coadiuvato da Paterna. Il fischietto di Genova ha diretto anche la sfida d’andata tra gigliati e bianconeri terminata 2-1 in favore dei friulani allo stadio Franchi. Ma non solo. Marcenaro ha diretto anche la sfida del Franchi contro la Lazio, dove i viola trovarono i tre punti grazie ai rigori di Albert Gudmundsson. Nelle passate stagioni, invece, ha diretto il match dell’Olimpico giocato sempre contro la Lazio (1-0 per i padroni di casa con gol di Immobile su rigore). Nelle restanti due partite in cui Marcenaro ha arbitrato la Fiorentina i viola hanno sempre vinto, l’anno scorso 5-1 contro il Sassuolo al Franchi e due anni fa 2-0 in trasferta contro la Cremonese.