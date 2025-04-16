Sarà l'arbitro Marinelli a dirigere Cagliari-Fiorentina. Con lui i sardi non hanno mai perso

Lunedì la Fiorentina giocherà contro il Cagliari in terra sarda. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A e Cagliari-Fiorentina sarà arbitrata da Marinelli, con...

Lunedì la Fiorentina giocherà contro il Cagliari in terra sarda. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A e Cagliari-Fiorentina sarà arbitrata da Marinelli, con al Var Meraviglia e Avar Doveri. Otto i precedenti tra l'arbitro e i viola: 4 vittoria, 3 pareggi e solo una sconfitta. In questa stagione sono due i precedenti, entrambi al Franchi ed entrambi nel 2025: il pareggio contro il Torino e la vittoria contro il Lecce. Quattro i precedenti, invece, con il Cagliari: una sola vittoria e tre pareggi. In questa stagione Marinelli ha diretto i sardi contro Juventus e Roma, entrambe sfide finite in pareggio. Da sottolineare la presenza di Daniele Doveri come Avar.