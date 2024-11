Sarà l’arbitro Marchetti a dirigere Como-Fiorentina. Nove i precedenti con i viola: quattro vittorie

L’Aia ha comunicato stamani quali saranno le squadre arbitrali protagoniste nel weekend di Serie A. Il tredicesimo turno di campionato vedrà la Fiorentina scendere in campo a Como dopo più di vent’anni. Per il match del Sinigaglia, in programma domenica alle ore 15, l’arbitro designato è Matteo Marchetti della sezione di Ostia. Gli assistenti saranno Meli e Alssio, il quarto uomo Santoro. Marani e Serra saranno rispettivamente Var e Avar.

Quello contro i comaschi sarà il decimo incrocio tra la Fiorentina e il fischietto di Ostia Lido. Il bilancio è positivo per i viola, con 4 vittorie 2 sconfitte e 3 pareggi. L’ultima gara risale al campionato scorso, Fiorentina-Napoli terminata 2-2. Troviamo poi, sempre del campionato scorso, Salernitana-Fiorentina 0-2, Torino-Fiorentina 0-0 e Fiorentina-Bologna di Coppa Italia, dove i viola ebbero avuto la meglio ai calci di rigore. Le uniche due sconfitte risalgono ad un Inter-Fiorentina 4-0 del 3 settembre 2023 e Napoli-Fiorentina 1-0 del 7 maggio 2023.

