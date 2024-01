Sarà l’arbitro La Penna a dirigere Napoli-Fiorentina. C’è un precedente: la vittoria dei viola per 3-1 al Maradona

Sarà Federico La Penna l’arbitro di Napoli-Fiornetina, prima semifinale della Supercoppa, con Aureliano al Var. Marchetti arbitrerà invece Inter-Lazio con Di Bello al Var. Otto i precedenti tra la Fiorentina e il fischietto romano. La Penna ha diretto l’ultima volta gli azzurri proprio in un Napoli-Fiorentina di questo campionato, ottava giornata di Serie A terminata col successo viola al Maradona per 3-1 l’8 ottobre del 2023. Fra questi, un successo decisamente da ricordare, come il 3-0 in casa della Juventus del 22 dicembre 2020, con Cesare Prandelli sulla panchina viola e con Vlahovic che stappò la gara dopo pochi minuti. Poi ci fu l’autogol di Alex Sandro ed il sigillo finale di Caceres, con rosso a Cuadrado. Otto i precedenti complessivi: 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.