Sarà l'arbitro Fourneau a dirigere Lecce-Fiorentina. Quattro i precedenti con i viola: una sola vittoria

Sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 ad arbitrare la partita tra Lecce e Fiorentina in programma domenica e valida per l'8ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25. Il 40enne sarà coadiu...

Sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 ad arbitrare la partita tra Lecce e Fiorentina in programma domenica e valida per l'8ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25. Il 40enne sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Garzelli con Bonacina quarto uomo. VAR Marini mentre l'AVAR sarà Pairetto.

Quattro i precedenti tra Fourneau e il club viola, da cui sono derivati 2 pareggi, 1 sconfitta e 1 vittoria. L'ultima gara dei viola con lui in campo terminò 1-1 contro il Frosinone.

RANIERI: "SIAMO UNA SQUADRA FORTE E AMBIZIOSA"

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