Sarà l'arbitro Colombo a dirigere Fiorentina-Monza. Un solo precedente con i viola: pareggio con la Lazio

L'AIA ha da poco reso note le squadre arbitrali che saranno impiegate nella terza giornata di campionato di Serie A. Il match del Franchi tra Fiorentina e Monza - in programma domenica alle 18:30 - sa...

L'AIA ha da poco reso note le squadre arbitrali che saranno impiegate nella terza giornata di campionato di Serie A. Il match del Franchi tra Fiorentina e Monza - in programma domenica alle 18:30 - sarà arbitrata dal signor Andrea Colombo della sezione di Como. Gli assistenti saranno Berti e Mokhtar, quarto uomo Zufferli mentre al Var ci saranno Gariglio e Di Bello. Un solo precedente tra l'arbitro Colombo e i viola: il pareggio nel gennaio 2023 contro la Lazio con le reti di Casale e Nico Gonzalez.

(FOTO): RIFINITURA AL VIOLA PARK, AMRABAT SI ALLENA IN GRUPPO. DOMANI LA GARA DECISIVA CONTRO LA PUSKAS AKADEMIA

https://www.labaroviola.com/foto-rifinitura-al-viola-park-amrabat-si-allena-in-gruppo-domani-la-gara-decisiva-contro-la-puskas-akademia/265892/