Sarà il giovanissimo Bonacina ad arbitrare Fiorentina-Como. Prima volta al Franchi per lui

Il designatore arbitrale Rocchi ha comunicato le sue scelte per la quarta giornata del campionato di Serie A. Per Fiorentina-Como è stato scelto il giovanissimo arbitro Kevin Bonacina della sezione di...

Il designatore arbitrale Rocchi ha comunicato le sue scelte per la quarta giornata del campionato di Serie A. Per Fiorentina-Como è stato scelto il giovanissimo arbitro Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. L'arbitro è alla 6° presenza in Serie A dopo l'esordio dello scorso anno. Sarà la prima volta che arbitrerà la Fiorentina e che arbitrerà all'Artemio Franchi. La terna arbitrale è completata dal quarto uomo Feliciani, dagli assistenti Capaldo e Politi. Al VAR ci sarà Ghersini con Aureliano