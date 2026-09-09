Sarà Fourneau l'arbitro di Venezia-Fiorentina: con lui i Viola hanno perso una sola volta
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la quarta giornata di campionato
Per Venezia-Fiorentina, in programma venerdì 11 settembre alle 20:45 al Penzo, è stato designato Francesco Fourneau come arbitro della sfida.
I precedenti della Fiorentina con lui come arbitro sono cinque: 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. I Viola con lui non hanno mai perso in trasferta.
Il direttore di gara vanta un bilancio particolarmente positivo nei precedenti con la formazione viola: la Fiorentina ha infatti rimediato una sola sconfitta nelle gare dirette da Fourneau. Quest'ultima risale al 29 aprile 2019 quando la Fiorentina perse 1 a 0 in casa contro il Sassuolo. L'ultima vittoria risale al 2024 quando i Viola allenati da Palladino batterono il Lecce per 6-0.
Un dato che fa ben sperare i viola, chiamati a conquistare i primi punti della stagione dopo le tre sconfitte consecutive che hanno portato all’esonero di Fabio Grosso e al ritorno in panchina di Paolo Vanoli. Proprio contro il Venezia, Vanoli inizierà la sua nuova avventura alla guida della Fiorentina.
Di seguito, la distinta completa della squadra arbitrale ufficiale:
Arbitro: FOURNEAU
Assistenti: ALASSIO - BARONE
IV: AYROLDI
VAR: DIONISI
AVAR: MAGGIONI