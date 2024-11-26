Sarà Eskas a dirigere Fiorentina-Pafos. Con l'arbitro norvegese le italiane non hanno mai vinto in stagione

Sarà l'arbitro Espen Eskas a dirigere Fiorentina-Pafos, di giovedì sera al Franchi. Assistenti Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, Quarto Uomo Daniel Higraff, al VAR Tom Harald Hagen e AVAR Kristo...

A cura di Redazione Labaroviola 26 novembre 2024 14:30

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