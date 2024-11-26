Sarà Eskas a dirigere Fiorentina-Pafos. Con l'arbitro norvegese le italiane non hanno mai vinto in stagione
Sarà l'arbitro Espen Eskas a dirigere Fiorentina-Pafos, di giovedì sera al Franchi. Assistenti Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, Quarto Uomo Daniel Higraff, al VAR Tom Harald Hagen e AVAR Kristo...
Sarà l'arbitro Espen Eskas a dirigere Fiorentina-Pafos, di giovedì sera al Franchi. Assistenti Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, Quarto Uomo Daniel Higraff, al VAR Tom Harald Hagen e AVAR Kristoffer Hagenes. I precedenti in stagione non sorridono alle italiane: due sconfitte sui due incroci. La prima, la sconfitta del Milan a San Siro contro il Liverpool per 3-1. La seconda, invece, la sconfitta casalinga della Juventus per mano dello Stoccarda, con il rosso a Danilo e il rigore decisivo nel recupero ai danni dei bianconeri.
FREY: “FIORENTINA NELLA TOP 4 IN SERIE A, MA È SBAGLIATO PENSARE ALLO SCUDETTO. INTER, OCCHIO AI VIOLA”
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