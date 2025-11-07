Sarà Cavalletto il vice di Vanoli alla Fiorentina: negli ultimi 5 anni è stato il vice di Farioli

Manca solo l'ufficialità ma Paolo Vanoli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex mister del Torino infatti è arrivato questa mattina al Viola Park e oggi pomeriggio guiderà il primo allenament...

Manca solo l'ufficialità ma Paolo Vanoli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex mister del Torino infatti è arrivato questa mattina al Viola Park e oggi pomeriggio guiderà il primo allenamento con la Fiorentina. Intanto arrivando le prime notizie sullo staff tecnico che Vanoli porterà con se. Secondo Gianluca Di Marzio il vice di Farioli sarà Daniele Cavalletto, che negli ultimi 5 anni è stato il vice di Farioli. Dopo l'esperienza all'Ajax le strade di Farioli e Cavalletto si sono divise e adesso entrerà a far parte dello staff di Paolo Vanoli